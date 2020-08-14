الجماهير الإنجليزية تعود للمدرجات الشهر المقبل

قالت تقارير إنجليزية، إن الجماهير ستتمكن أخيراً من العودة إلى الملاعب الشهر المقبل، لكن قد لا يُسمح لهم بالغناء، وسيتمكن عشاق الكرة من رؤية نجوم مثل هاري كين، وغيرهم في الملاعب، مع عودة الموسم الجديد، في إطار خطة الحكومة تخفيق الإغلاق.

ذكرت صحيفة “ذا صن” أن عدد من الألعاب سيتم السماح لها بدخول الجماهير، منها مباريات الرجبي والسباقات خلال الأسابيع المقبلة، ولكن السعة ستكون محدودة، ومن المرجح أن يتم حث جميع المشجعين على عدم الهتاف أو الصراخ خوفاً من انتشار الفيروس.

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وسيتم اختبار تجارب السماح لبعض المشجعين بالعودة إلى الملاعب في وقت لاحق من ذلك الشهر، قبل بدء التشغيل الكامل المخطط له في أكتوبر (تشرين الأول).

كما سيتم حث المتفرجين على الاشتراك في مدونة سلوك جديدة، تجعلهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن أنفسهم والآخرين من خلال عدم الحضور إذا كانوا يعانون من أعراض كورونا، أو خالطوا لأي شخص مصاب بها.

وسيتم تنفيذ خطط صارمة لإدارة وتنظيم الجماهير من خلال الدخول والخروج في اتجاه واحد، وأوقات الوصول على مراحل، وسيكون هناك تباعد اجتماعي عند الجلوس، وسيتم إنشاء محطات لغسل اليدين والتعقيم.