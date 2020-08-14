بفعل ضبابية الطلب.. النفط يتراجع عن 45 دولارا

تراجعت أسعار النفط لأقل من 45 دولارا للبرميل الجمعة 14 أغسطس، ماحية الكثير من مكاسب هذا الأسبوع تحت ضغط من ضبابية بشأن تعافي الطلب نتيجة جائحة كوفيد-19 وتنامي المعروض.

قلصت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، وهما من أكبر الجهات المصدرة للتوقعات، هذاالأسبوع توقعاتهما لطلب النفط في 2020.

وترفع أوبك وحلفاؤها الإنتاج هذا الشهر.

وبحلول الساعة 1345 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 17 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 44.79 دولار للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.5%، إلى 42.05 دولار للبرميل.

تدعمت الأسعار هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أميركية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.

تخفض أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، الإنتاج منذ مايو أيار بنحو 10% من الطلب العالمي قبل الجائحة لدعم السوق.

ووينطوي الاتفاق على زيادة في الإنتاج هذا الشهر مع تعافي الطلب.