صندوق الاستثمارات العامة يعلن سداده قرضه التجسيري المجمع

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن سداد قرضه التجسيري المجمع، والذي حصل عليه في 2019 لتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري من مجموعة مصرفية مكونة من 10 بنوك عالمية، بقيمة بلغت 10 مليارات دولار.

ووفقًا لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2018-2020م)، يعتمد الصندوق على أربعة مصادر تمويل رئيسية تم توضيحها في وثيقة البرنامج وتشمل: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.