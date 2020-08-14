صندوق الاستثمارات السعودي يعزز حصص شرائه في البورصات الأميركية ويبيع عددا من الحصص لشركات أخرى

أفادت بيانات رسمية عبر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حجم شرائه حصصاً في عدة شركات أميركية من 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 10.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات الربع الثاني من العام حول ارتفاع حيازات صندوق الثروة السيادي السعودي.

يأتي تحرك صندوق الاستثمارات العامة للاستفادة من التقلبات التي تعرضت لها الأسواق في أعقاب جائحة «كورونا»، التي أدت لظهور فرص غير متوقعة للاستثمار في مجموعة من الشركات والقطاعات الريادية التي استثمر فيها الصندوق عبر امتلاك حصص انتقائية في هذه الشركات بأسعار تنافسية، وتم الاحتفاظ ببعض هذه الأصول خلال فترة انتعاش السوق في الربع الثاني؛ بينما تم جني أرباح من أصول أخرى.

في التفاصيل، رفع صندوق الاستثمارات حصته في 3 شركات هي: لايف نيشن إنترتينمنت بنسبة 37.3% إلى 12.6 مليون سهم، وأوتوماتيك داتا بروسيسنج إلى 1.5 مليون سهم من 574 ألف سهم، وسانكور إنرجي بنسبة 67.4% إلى حوالي 51 مليون سهم.

في المقابل قلص الصندوق حصته في 3 شركات هي: سيسكو سيستمز بنسبة 53.5% إلى 5.8 مليون سهم بيركشاير هاثاوي من الفئة b بنسبة 49% إلى 218 ألفا و778 سهما، وكانديان ناتشورال ريسورسز بنسبة 43.1% إلى 17.1 مليون سهم.

وتخلى الصندوق اعن حصة أسهمه في 13 شركة مدرجة في السوق الامريكية هي: بوينج، بي.بي، ستاربكس، فيسبوك، ماريوت إنترناشونال، كوالكوم، برودكوم، فايزر، والت ديزني، آي.بي.إم، بنك أوف أمريكا، سيتي جروب، توتال.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أعلن عن سداد قرضه التجسيري المجمع الذي حصل عليه في العام المنصرم 2019، لتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري من مجموعة مصرفية مكونة من 10 بنوك عالمية، بقيمة بلغت 10 مليارات دولار. وتأتي خطوة تسديد القرض التجسيري وسط ثقة واسعة بقدرة الصندوق في تحقيق مستهدفات التدفقات النقدية، كما تؤكد المركز المالي القوي للصندوق وقدرته على تسديد القرض خلال أقل من عام.