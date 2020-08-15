هطول أمطار رعدية بمرتفعات نجران وجازان وعسير #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان.

فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.