الجيش السوداني يكشف ملابسات حريق مخزن الذخيرة

أعلنت القوات المسلحة السودانية أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي شب في مخزن بمجمع الشجرة الصناعي دون خسائر في الأرواح ليلة أمس الجمعة.

وقالت القوات المسلحة في بيان: اشتعل حريق محدود بمخزن في مجمع الشجرة الصناعي (مصنع الذخيرة) يوم الجمعة 14 أغسطس بضاحية الشجرة جنوب ولاية الخرطوم وتمت السيطرة عليه بمجهودات الدفاع المدني إضافة لتجهيزات مكافحة الحرائق الملحقة بالمصنع دون خسائر في الأرواح لعدم تطاير شظايا أو ذخائر مع تسجيل خسائر مادية محدودة.

ولم يمتد الحريق إلى مخازن أخرى. سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق مع الالتزام بنشر النتائج للرأي العام.