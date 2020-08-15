عداد_كورونا: الإصابات تتجاوز 21 مليوناً والوفيات 759411

أظهر إحصاء اليوم السبت، أن أكثر من 21 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 759411 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 167278 حالة وفاة و5 ملايين و271087 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 105463 حالة وفاة و3 ملايين و224876 حالة إصابة.

فيما جاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 48040 حالة وفاة ومليوني و461190 حالة إصابة، وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 15384 حالة وفاة و907758 حالة إصابة.