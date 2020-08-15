بيكيه: أنا أول الراحلين.. وبرشلونة الآن في القاع

أكد مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، أن الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا “عار”، وأن النادي “يحتاج لتغييرات هيكلية”.

قال بيكيه في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “النادي يحتاج لتغييرات من كل نوع، ولا أتحدث فقط عن المدرب واللاعبين، لا أحد لا يمكن الاستغناء عنه، أنا أول من أعرض نفسي للرحيل إذا كان ذلك ضرورياً، الآن وصلنا للقاع”.

وأضاف: “كانت مباراة فظيعة ولدينا شعور رهيب، إنها عار، لا يمكن المنافسة هكذا، وهذه ليست المرة الأولى ولاالثانية ولا الثالثة، الأمر صعب وأتمنى أن يفيد في شيء”.