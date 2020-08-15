مصر: جامعة جديدة باسم “الملك سلمان” تضم 15 كلية في ثلاث مدن

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارات رئاسية بإنشاء 4 جامعات أهلية، هي جامعة الملك سلمان، والعلمين، والجلالة، والمنصورة الجديدة.

وبحسب القرار الرئاسي فإن جامعة الملك سلمان لها ثلاثة فروع في مدن الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في بيان له أمس، أن “الدولة تحرص على الانطلاق بخطط للتوسع في إنشاء الجامعات ومنها الأهلية بمعايير وجودة عالمية، لتحقيق المعادلة الصعبة التي يسعى الجميع إليها، وهي التوازن بين مهارات ومعارف الخريج، وكذا ربط عملية التعليم ومخرجاته بأولويات سوق العمل”.

واطلع مدبولي أمس، على تقرير من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، حول الجامعات الأهلية الأربع، حيث أوضح الوزير أن “الجامعات المصرية الأهلية، هي جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فائض الدخل سنوياً في ميزانية الجامعة العام التالي، وتسهم هذه الجامعات في إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والأفريقية”.

وفيما يتعلق بجامعة “الملك سلمان الدولية” بمحافظة جنوب سيناء، أوضح الوزير عبد الغفار أن “الجامعة تقام على ثلاثة فروع، الأول في شرم الشيخ، ويقام على مساحة 35 فداناً ويضم 4 كليات كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم… وفرع رأس سدر يقام على مساحة 330 فداناً ويضم 4 كليات الطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع… وفرع الطور يقام على مساحة 355 فداناً ويضم 7 كليات الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض”.