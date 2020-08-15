روسيا تعلن إنتاج لقاح لـ #كورونا.. وطرحه في الأسواق خلال أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، أن البلاد بدأت بالفعل إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وأنه سيتم طرحه بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد “غاماليا” في موسكو ووزارة الدفاع الروسية، رغم حملة تشكيك في أمنه على المستخدمين، هو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا.

والثلاثاء أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن بلاده أول دولة تصادق على لقاح مضاد للفيروس، رغم أن اختبارات المرحلة النهائية التي تشمل أكثر من ألفي شخص كان مقررا أن تبدأ الأربعاء.

وفي اليوم التالي، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتطلع إلى مراجعة التجارب الإكلينيكية للقاح الذي طورته روسيا.

وتقول المنظمة إن 28 من أكثر من 150 لقاحا تجريبيا يجري اختبارها حاليا على البشر، من بينها 6 وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي النهائية التي يجري خلالها اختبار المنتج المرشح على مجموعات كبيرة من البشر.

وقالت المنظمة في بيان إنها “على اتصال بالعلماء الروس والسلطات الروسية وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب”، مضيفة أنها “ترحب بجميع التطورات في الأبحاث الجارية على اللقاحات المضادة لكوفيد 19 وفي مجال تطوير اللقاحات”.