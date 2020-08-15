الخارجية الأمريكية تطالب مرفأ بيروت بتحقيق “شفاف وموثوق” في الانفجار

طلب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل من مرفأ بيروت السبت إجراء “تحقيق شفاف وموثوق” في الانفجار الضخم الذي أوقع 177 قتيلاً وآلاف الجرحى ودمّر أحياء واسعة من العاصمة.

وقال هيل الذي يزور لبنان منذ يومين للصحافيين بعد تفقده أضرار المرفأ “نحن بحاجة للتأكد من أن هناك تحقيقاً شاملاً وشفافاً وموثوقاً، وأعلم أن هذا ما يطالب به الجميع”.

وأوضح أن فريق المحققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “سيصلون في نهاية هذا الأسبوع وسيقومون بدورهم بدعوة من اللبنانيين”، لافتاً الى انهم سيساعدون في تحديد “ما الذي ادى الى هذا الانفجار”.

ويشارك محققون أجانب بينهم فرنسيون في التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية، بعد رفضها اجراء تحقيق دولي.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الخميس بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة في لبنان.

وتسلّم القاضي فادي صوان، قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، مهامه الجمعة كمحقق عدلي في القضية. ويُتوقع أن يعطي تعيينه على رأس المجلس العدلي دفعاً للتحقيقات، اليت لم يتم الكشف عن أي من نتائجها بعد.

وتنظر التحقيقات بشكل رئيسي في سبب تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ ست سنوات من دون اجراءات حماية، وسبب وقوع الانفجار الذي شرّد نحو 300 الف شخص من منازلهم وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قال في كلمة مساء الجمعة “نحن لا نثق بالتحقيق الدولي” منتقداً مشاركة فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي. واعتبر أن من “أول وظائف التحقيق الدولي ستكون إبعاد إي مسؤولية لإسرائيل عن هذا التفجير لو كان لها مسؤولية”.

وشدد هيل على أنه “لا يمكننا ان نعود إطلاقا الى عهد يمر فيه أي شيء في ميناء لبنان او حدوده”. وقال للصحافيين بعد جولته “كل دولة وكل دولة ذات سيادة تسيطر على موانئها وحدودها بشكل كامل”.

واضاف “أتصور أن كل اللبنانيين يرغبون في العودة إلى تلك الحقبة وليس لديهم أي شيء يسير في جو لم نشهده في السنوات الأخيرة”.

وتتهم جهات داخلية وخارجية حزب الله المدعوم من طهران بأنه يتمتع بنفوذ كبير داخل المرافق الحدودية وبينها المرفأ والمطار، إلى جانب تحكمه بمعابر غير شرعية مع سوريا المجاورة، يدخل عبرها الأسلحة. إلا أن الحزب ينفي الاتهامات كافة.

وكان نصرالله نفى الأسبوع الماضي أن يكون لحزبه أي أسلحة أو مخازن في المرفأ.