صحيفة: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يضع “أبوظبي” هدفا لـ”المقاومة الإيرانية”

ذكرت صحيفة إيرانية متشددة السبت أن الإمارات أصبحت “هدفا مشروعا” للقوات الموالية لطهران بعد أن أبرمت الدولة الخليجية صفقة تاريخية مع إسرائيل لتطبيع العلاقات.

وتوصّلت الإمارات وإسرائيل الخميس إلى الاتفاق بوساطة أميركية، وأشاد به حلفاء واشنطن وإسرائيل، لكن استنكرته إيران وتركيا والفلسطينيون، رغم تطبيع تركيا في وقت سابق مع إسرائيل.

واعتبرت صحيفة “كيهان”، الناطقة بلسان التيار المتشدد في النظام السياسي الإيراني، الاتفاق “خيانة سافرة” للقضية الفلسطينية.

وجاء في المقال “إذا كان (للقرار الإماراتي) نتيجة واحدة فقط، فستكون جعل هذا البلد الصغير الثري المعتمد بشكل كبير على الأمن هدفاً مشروعاً وسهلاً للمقاومة”.

ويذكر أن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس هو الثالث من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.

وخفضت الإمارات مستوى علاقاتها مع إيران في كانون الثاني/يناير 2016 وسط تصاعد التوتر بين السعودية والجمهورية الإسلامية.

مع ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني محادثات في أوائل آب/أغسطس مع نظيره الإماراتي، في خطوة نادرة ركزت بشكل خاص على التعاون في مكافحة وباء كوفيد-19.

ورغم العلاقات السياسية المتوترة، فإن إيران والإمارات، المطلتان على الخليج، هما شريكان اقتصاديان مهمان.