بيان “مصري-سوداني”: الاتفاق على التفاوض للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن سعادته الشديدة بوجوده في بلده الثاني السودان.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني، اليوم السبت: إنني أحمل رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد الحرص الشديد على تقديم كل سبل الدعم لأشقائنا في هذه الفترة الدقيقة في كل مناحي القطاعات التي تخدم المواطن السوداني، سواء في التعامل مع آثار الفيضانات وقطاع الصحة والكهرباء والموارد المائية والتجارة والصناعة.

وأشار مدبولي إلى أنه تناقش مع “حمدوك”، في مرحلة جديدة نطمح الوصول إليها خلال الفترة المقبلة لتفعيل كل الأفكار والمشروعات التي نحلم أن تكون موجودة بين الشعبين المصري والسوداني، ويكون التركيز خلال الفترة القادمة على أن يكون هناك زيارات متبادلة بين البلدين لتفعيل كافة سبل التعاون المشترك بيننا.

وجاء في بيان مشترك بين الجانبين أنه تم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة.

وسنوافيكم بالتفاصيل.