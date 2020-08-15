شاهد.. العثور على أحدث السجون السرية للإخوان المسلمين في السودان

اكتشفت مباحث شرطة إزالة التمكين ومكافحة الفساد، نفقا ضخما أسفل وزارة المالية يمتد من الوزارة حتى القصر الجمهوري من جهة اليمين ومنها وحتى الفندق الكبير من اليسار.

وتم استدعاء الأدلة الجنائية بعد اكتشاف القبو الذي وجد به غرف على شكل زنازين وأشكال قبور وأزياء عسكرية كما وجدت بطاقات هوية لمجند خدمة وطنية، والأخطر العثور على رخصة قيادة سودانية تعود لرجل من الجنسية الألمانية ولا تزال فرق البحث تؤدي عملها.

وقال مصدر أمني مطلع، إن اكتشاف القبو ربما قد يؤدي إلى اكتشاف جرائم كبرى للنظام الإجرامي السابق، خصوصًا وأن رخصة قيادة الألماني صادرة في منتصف العام 2018 ما يعني أن القبو كان يستخدم حديثًا حتى نهاية عهد النظام البائد.