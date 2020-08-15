آخر تطورات #كورونا عالميا.. 511369 إصابة في المكسيك و55908 حالات وفاة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك عند 511 ألفا و369 حالة حتى مساء اليوم السبت.

كما بلغ عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 55 ألفا و908 حالات، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 410 آلاف و479 شخصا من مرض كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ومضى نحو 24 أسبوعا منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك.