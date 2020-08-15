«الصراصير» تغلق منشأتين غذائيتين في مكة

‏⁧‫نفذت وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في⁧‫ بلدية الغزة الفرعية‬⁩ 22 جولة رقابية على المنشآت الغذائية.

أسفر هذه الجولات عن ضبط عدة مخالفات سوء حفظ وتخزين وإعادة تجميد المواد الغذائية وتم إغلاق منشأتين لوجود آثار قوارض وصراصير وإتلاف 14 دجاجة معاد تجميدها وتلاف32كغم حلويات مجهولة المصدر.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية و المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادرالأطعمة المعروضة والمستخدمة،

وضبط الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.