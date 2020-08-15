وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية “رعاية مبتوري الأطراف”

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية “رعاية مبتوري الأطراف” .

وتهدف الجمعية إلى مساعدة فاقدي الأطراف في الحصول على الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية، وتأهيلهم للتكيف نفسياً واجتماعياً معها، وتدريبهم على استخدامها، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية لفاقدي الأطراف من الذكور والإناث، وتوفير مجموعة من البرامج الرعائية، وبرامج التوظيف والخدمات المساندة لهم، والمساهمة في تأهيلهم للاندماج في المجتمع، ومساعدتهم في توفير البدائل الاصطناعية لتعينهم على التكيف مع ظروفهم واستثمار مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم.

يذكر أن هذا القرار يأتي استكمالًا لدور الوزارة الفعال في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعماً لخططها التي تتضمن التوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية، ودعم المشاريع التنموية، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.