5 روبلات تستحضر ذاكرة الحرب وتؤجج الخلاف بين روسيا و اليابان من جديد

أثارت قطعة نقدية روسية من فئة 5 روبلات صدرت مؤخرا حفيظة اليابان، حيث نقشت عليها صورة مسلّة تخلد ذكرى الجنود السوفيت محرري جزر الكوريل من اليابان في الحرب العالمية الثانية.

والمسلة المرسومة على العملة الروسية الجديدة، تصور النصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر المرفوع في مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في الشرق الأقصى الروسي على الحدود مع اليابان.

وانتقد قراء صحيفة “هوكايدو شيمبون” اليابانية القطعة النقدية الروسية الجديدة، لأنها برأيهم تؤجج النزاع الإقليمي بين روسيا واليابان.

وطالب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “بالرد على الخطوة الروسية وإصدار عملة يابانية تطالب بإعادة المناطق الشمالية”، أي جزر الكوريل الروسية.

وشدد بعضهم على “ضرورة أن تفعل الحكومة اليابانية شيئا ما، بدلا من الهروب فقط من مواجهة المشكلة”.

ولاحظ أحد المستخدمين، أن السخط لن يساعد في إعادة جزر كوريل إلى اليابان، لأن الروس باتوا على إيمان تام بأن الجزر لهم.