العدالة ترضخ للهلال برباعية تعزز صدارته #العدالة_الهلال

فاز نادي الهلال برباعية نظيفة على العدالة في مباراة جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين .

وبالفوز الساحق للهلال يكون اقترب الزعيم من الفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

بينما أصبحت آمال أصحاب الأرض أصعب في البقاء رغم تواجدهم في المركز الأخير، فالفريق جمع 20 نقطة حتى الآن والفارق بينه وبين الاتحاد المتواجد خارج المنطقة الخطرة هو 3 نقاطٍ فقط.

فاز العدالة في آخر مبارياته في الدوري السعودي على الحزم 2-1، أما الهلال فقد فاز على الفتح بصعوبة 2-1، وسجل جميع أهداف المباراة المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، وأصبح رصيد الأزرق بعد هذه المباراة 57 نقطة، وهو بعيد عن النصر صاحب المركز الثاني بـ9 نقاط.