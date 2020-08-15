اليوم يبدأ التسجيل الإلزامي في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

يبدأ اليوم التسجيل الإلزامي في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد لإتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أكدت أن عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن “بعد تاريخ 16 أغسطس 2020م، سيكون الشخص ملزمًا بالتسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة على عقارات الأفراد كشرط لدى كتابة العدل قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل”.

وقالت: “الإفراغ العقاري دون التسجيل في الخدمة قبل تاريخ 16 أغسطس 2020م لا يعفي عقارات الأفراد من الضريبة قبل هذا التاريخ”.

وأشارت إلى أن سداد ضريبة القيمة المضافة غير إلزامي لإتمام عملية الإفراغ العقاري، موضحة أن سداد الفاتورة قبل الإفراغ هو إجراء اختياري للبائعين للتسهيل عليهم للوفاء بالتزامهم بسداد تلك الضريبة بإقراراتهم بعد إكمال الإفراغ بصورة نظامية.

وأوضحت أنه ستطبق الإجراءات النظامية في حال تأخر المكلف في سداد الضريبة.