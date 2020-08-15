“السديس” يوجه باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد لأول 7 أسابيع في معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي #شكرا_معالي_وزير_التعليم

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد لأول 7 أسابيع في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بُعد في التعليم العام لأول 7 أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني وحضورياً للمقررات العملية وحرصاً من معاليه على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى جميع قطاعات الدولة والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد.