الاتحاد السعودي: 27 أكتوبر موعد استئناف مباريات كأس خادم الحرمين

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي توقفت إثر انتشار فيروس كورونا.

وتم تحديد موعد إجراء نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 27 أكتوبر المقبل.

وحددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف النهائي بين كل من الهلال أمام أبها، والأهلي مع النصر، بعد انطلاق الموسم المقبل بجولتين، مع تحديد طاقمي حكام أجانب سيقودان المباراتين، الذين كان من المفترض إجرائهما في 15 مارس الماضي.

ومن المنتظر أن يستضيف الهلال فريق أبها على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بدلاً من ملعب جامعة الملك سعود، حيث سينتهى عقد الشركة الراعية مع جامعة الملك سعود فيي منتصف سبتمبر المقبل.