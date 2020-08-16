حصيلة قياسية لكورونا في فرنسا… 3310 إصابة جديدة في يوم واحد

سجّلت فرنسا أكثر من 3300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية منذ مايو، وفقاً لبيانات رسمية نشرت على الإنترنت.

ووفقاً لهذه البيانات، تم تسجيل 3310 إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس، و17 بؤرة جديدة للوباء.

أما أعداد المرضى الذين استدعت حالتهم إدخالهم إلى أقسام العناية الفائقة فسجّلت ارتفاعاً طفيفاً (9 حالات جديدة أي بارتفاع نسبته 2,6%).

وحصدت الجائحة لغاية اليوم في فرنسا أرواح 30,409 أشخاص، بينهم 19,904 فارقوا الحياة في المستشفيات، وفقًا لبيانات إدارة الصحة العامة الفرنسية.