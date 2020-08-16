نعاه بكلمات مؤثرة.. ترامب يعلن وفاة شقيقه الأصغر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن شقيقه الأصغر روبرت توفي السبت عن 72 عاماً بعد إدخاله أحد مستشفيات نيويورك للعلاج من مرض لم يفصح عنه.

وقال ترامب في بيان إنه “بقلب مثقل أعلن أن شقيقي الرائع روبرت توفي بسلام هذه الليلة”، مضيفاً “لم يكن شقيقي فقط، لقد كان صديقي المفضل، سنشتاق إليه كثيراً، ستظل ذكراه حية في قلبي إلى الأبد”.

وكان روبرت ترامب (71 عاماً) أصغر من الرئيس وكان يعمل مديراً تنفيذياً في قطاع الأعمال ومطوراً عقارياً.

وقام الرئيس ترامب بزيارة مشبوبة بالعواطف لرؤية أخيه المريض في مركز وايل كورنيل الطبي في نيويورك قبل ذهابه إلى ناديه للجولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.