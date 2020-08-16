عاجل… وزير الاستخبارات الإسرائيلي: إسرائيل والسودان سيوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية العام

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلى كوهين النقاب عن أن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما.

ونقلت هيئة البث الإسرائلي الأحد عن الوزير القول إنه “يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الحالي”.

وأضافت الهيئة أن الاتصالات بين القدس والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كل من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في شباط/فبراير الماضي واتفقا على “بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات” بين الجانبين.