بالفيديو: بحرينية تكسر تماثيل هندوسية في محل تجاري “هذا بلد مسلم مو كافر”.. والشرطة تحيلها للنيابة

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة بحرينية تقوم بتكسير منحوتات لتماثيل هندوسية. وقالت الشرطة إنها تعرفت على هويتها، وألقت القبض عليها.

ويصور الفيديو المنتشر مشهدا لسيدة بحرينية تستنكر بيع التماثيل “الهندوسية” في “بلد مسلم”، وبجوارها فتاة تردد: هذا بلد مسلم، ليس بلدا كافرا، كيف يباع هذا هنا. هل يرضى (ملك البحرين) حمد بن عيسى بهذا”.

وفيما تقوم السيدة بإنزال المنحوتات وإلقائها على الأرض واحدا تلو الآخر، وجهت حديثها لعامل المكان: “فلنر من سيعبد هذه الأصنام؟”، بينما لم يتدخل أحد لمنعها.

وقال مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة البحرينية، إن المرأة (54 عاماً)، وتم التعرف على هويتها، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.