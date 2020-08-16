150 منزلا آيلًا للسقوط في الخبر.. والبلدية: أزلنا 44 والبقية قريبًا

خلال حملاتها لتحسين المشهد الحضري، رصدت بلدية الخبر نحو 150 منزلا آيلا للسقوط، وقالت إنه تمت إزالة نحو 40 منزلا عن طريق أصحابها و4 عبر البلدية، وإشعار نحو 95 آخرين بالإزالة.

وقال رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، إن تلك المنازل تشكل مصدر تهديد وخطر على السكان، مبينًا أن إجراءات الإزالة تبدأ بحصر أعداد المباني المهجورة والآيلة للسقوط، ثم توجيه إنذارات لأصحابها بإزالتها وتصحيح أوضاعها قبل أن تتم إزالتها فعليًا.

وأفاد مواطنون بأن المباني الآيلة للسقوط توجد بأعداد كبيرة داخل الأحياء، إضافة إلى عدد من المحلات التجارية؛ الأمر الذي يشكل خطرا على مرتاديها، وينذر بكارثة حقيقية على سكانها.