جامعة شقراء: فتح باب التسجيل إلكترونيًًا.. والتخصصات حسب الدرجات

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة شقراء، أمس، فتح بوابة القبول الإلحاقي، والتي من خلالها يمكن تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقر العمادة.

وبينت العمادة أنه سيتم النظر في طلبات المتقدمين بناءً على أعلى النسب، وعدد المقاعد المتاحة في كل تخصص، وفق أدنى نسب القبول للعام الجامعي 1442هـ، التي ستعلن في موقع عمادة القبول والتسجيل.

ويمكن للراغبين الالتحاق بالجمعة الدخول على رابط بوابة القبول الإلحاقي للطلاب Su.rbu-admit.edu.sa ، وللطالبات على الرابط التالي Su.rgu-admit.edu.sa ،كما يمكن الاطلاع على البيانات الإضافية من خلال الرابط: https://twitter.com/dra1sm1/status/1291781915628929031?s=12 .