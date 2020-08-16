“مدني الطائف” ينتشل جثتين لشخصين غرقا في سد صعب

تمكنت فرق الإنقاذ المائي من انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد صعب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة (18:42) من مساء يوم السبت الموافق ٢٥ /١٢ / ١٤٤١هـ يفيد باشتباه غرق شخصين بسد صعب.

وأضاف أنه على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول قامت الفرق بتطبيق خطة للبحث عن طريق الغواصين وتم العثور على جثة أحد الأشخاص وانتشالها، فما واصلت الفرق البحث حتى صباح اليوم الأحد، حيث تم العثور على الجثة الأخرى وانتشالها، مشيرًا إلى أن فريق التحقيق باشر أعماله بالموقع وتم تسليم الحالة للجهة المختصة.

وأهاب العقيد القرني بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب والسباحة في السدود والمستنقعات المائية التي تخلفها مياه الأمطار، وحث الجميع على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.