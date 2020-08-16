مذكرة تفاهم بين المملكة والأردن في مجال الربط الكهربائي

وقعت المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم، اليوم (الأحد)، تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال توقيع مذكرة تفاهم مع المهندسة هالة عادل زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، لمشروع الربط الكهربائي، إن المشروع يمثل جزءا من خطط الربط الكهربائي للمملكة، ويأتي ضمن خطة رؤية 2030 ببرامجها التنفيذية التي تركز على استثمار الموقع الاستراتيجي وطبيعة الشبكة الكهربائية للمملكة.

وأضاف أن هذه المذكرة جاءت نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة قامت بها الجهات المعنية في البلدين، موضحا أن هناك فرصا واعدة للمشروع من أجل دعم موثوقية الشبكات الكهربائية بين البلدين وتحقيق وفرات اقتصادية وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.

ولفت إلى أنه في إطار هذه الدراسة تم تحديد عدة خيارات لمسار الربط الكهربائي بين البلدين باعتماد الأسس الفنية والتشغيلية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن لدى المملكة خططا طموحة لأن تصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة عند اكتمال البنية التحتية اللازمة والقيمة الاقتصادية.