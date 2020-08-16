إغلاق 4 منشآت غذائية غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا بمكة

نفذت وكالة البلديات‬⁩ ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية (27) جولة رقابية على عدة مواقع لتأكد من تطبيق البروتوكولات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة.

أسفر عن هذه الجولات إغلاق أربعة منشآت غذائية غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا وضبط (8) عمال مخالفين و‏(4) عمال لا يحملون شهادات صحية و‏(4) عمال غير ملتزمين بالزي المخصص.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، جهودها الرقابية على المحال التجارية والمطاعم والمطابخ، للتأكد من تقيد المحلات التجارية والخدمية من تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية التي تساهم بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق المنشآت المخالفة فورًا، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.