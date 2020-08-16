مسؤولون: الجيش السوداني يؤمن تماماً بحماية ثورة ديسمبر

سجل رئيس الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين زيارة الى معرض الصناعات الدفاعية بقاعة الصداقة اليوم ضمن عيد القوات المسلحة رقم (66).

رافق رئيس الاركان فى الجولة السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء ووزيرة التعليم العالي البروفيسور انتصار الزين صغيرون والقيادي بالحرية والتغيير الاستاذ ابراهيم الشيخ و اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الامة القومي ووزير الدفاع الاسبق وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وقال السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية عقب الزيارة ان القوات المسلحة السودانية واحده من معززات الوحدة الوطنية السودانية من خلال تمثيلها للتنوع السوداني باثنياته المتعددة.

واكد ان ثورة ديسمبر انشأت علاقة تلاحم قوية مع القوات المسلحة بكافة مواقعها المختلفة على الثغور مهنئاً بعيد القوات المسلحة رقم 66 ومشيدا بانجازات القوات المسلحة فى توطين تكنلوجيا الصناعات الدفاعية.

ونوه ان القوات المسلحة تؤمن تماما بحماية ثورة ديسمبر المجيدة والديمقراطية والمساهمة فى تعزيز دور الوطن فى المحيط الاقليمي والدولى.

ومن جانبه أكد الشيخ حرص الحرية والتغيير تعزيز الشراكة مع القوات المسلحة قائلا ان الجولة الاخيرة فى عملية السلام نتوق كقوي سياسية وحرية وتغيير الى بناء قوات مسلحة موحدة ذات عقيدة عسكرية وطنية ملتزمة بالتحول الديمقراطي.

واشاد بالانجازات الكبيرة التى حققتها منظومة الصناعات الدفاعية بايادي سودانية خالصة مما تشكل دفعة كبيرة فى تاهيل ودعم القوات المسلحة فى المعدات المختلفة التى تحتاجها مشيرا الى ان هذه الصناعة تسهم فى توفير عملات صعبة للبلاد.

وقال ان القوات المسلحة من خلال هذه الصناعات تسد ثغرة كبيرة من ثغرات البلاد واكد الشيخ ان القوات المسلحة هي صمام امان السودان مستعرضا انحياز القوات المسلحة للشعب فى العام 1964 وابريل 1985م.

بالاضافة الى وقوفها وانحيارها لثورة ديسمبر المجيدة في 2019 من خلال لجوء الثوار للجيش بالقيادة العامة.

الى ذلك قال العميد ركن معتصم عبد الله الحاج نائب مدير منظومة الصناعات الدفاعية ان معرض الصناعات ياتي اطار العيد رقم( 66) للقوات المسلحة.

مشيرا الى عرض عدد من التقانات المتقدمة التى تم توفيرها قائلا: ان المعرض يؤكد مهنية منظومة الصناعات الدفاعية ودورها الكبير الذي تلعبه فى تطوير القوات المسلحة.

وحيا الرعيل الاول الفريق ابراهيم عبود اول من بداء هذا التوطين للصناعات الدفاعية فى مصنع الشجرة عام 1958م كفكرة الى ان تم افتتاحه فى العام 1960 مشيدا بالجهد الوطني للرعيل الاول الذي نفخر به الان متقدما بالاشادة لكافة القيادات التى قادت هذه المنظومة منذ تاسيسها.

واعتبر نائب مدير ان الكوادر التى تعمل بالمنظومة ثروة قومية يجب المحافظة عليها من خلال التدريب والتاهيل المستمر مشيرا الى ان المنظومة تضم عماله مهره ومهندسين بمستوي عالى.