“فلكية جدة”: حزام درب التبانة يزين سماء الوطن العربي

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس يوم الإثنين 17 أغسطس 2020 وبداية الليل وفي الليالي الخالية من وجود القمر بشهر أغسطس، حزام درب التبانة بقبة السماء بكل سهوله بالعين المجردة.

ففي هذا التوقيت من السنة عند رصد السماء بداية الليل في ليلة صافية وخالية ومن موقع بعيد عن أضواء المدن يمكن رؤية هذا الحزام النجمي لدرب التبانة يقطع السماء وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة.

ذلك الحزام من النجوم يمثل منظر جانبي لمجرتنا درب التبانة ونظرا لأن القمر بمرحلة هلال نهاية الشهر في الوقت الحالي فهو يشرق في وقت متأخر من الليل ما سيترك السماء مظلمة بداية الليل لرؤية حزام درب التبانة.

عند النظر لذلك لحزام درب التبانة بالعين المجردة سيظهر ضبابي عبر السماء وعند استخدام المنظار الثنائي العينية مقاس 10×50 مثلًا يمكن رؤية الكثير من النجوم البعيدة داخل الحزام.

من الأجزاء المميزة في حزام درب التبانة مركز المجرة وهو الجزء الذي تتركز فيه معظم نجوم المجرة ويظهر منتفخ ويقع بالنسبة لنا باتجاه الأفق الجنوبي في ليالي اغسطس اما بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الارضية “جنوب خط الاستواء” سيكون المنظر لديهم أكثر جمالا حيث سيشاهدون مركز مجرتنا فوق رؤؤسهم مباشرة.

يذكر أن مظهر حزام درب التبانة على الطبيعة يختلف عما يظهر في الصور الفوتوغرافية نظرا لأن كاميرات التصوير اكثر حساسية للأضواء والألوان إضافة إلى أن تلك الصور تخضع للتحسين والمعالجة من خلال البرامج الاحترافية.