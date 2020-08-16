“التعليم” تحدد موعد مفاضلة الترقيات لمنسوبيها.. وتحديث البيانات شرط للترقية

طالبت وزارة التعليم شاغلي الوظائف الادارية بتحديث بياناتهم بمنصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإضافة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية مكتملة البيانات، وتاريخ الحصول عليها من خلال نظام فارس.

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع الإدارات وقطاعات الوزارة والملحقيات.

وطالب التعميم جميع شاغلي الوظائف الإدارية تحديث البيانات لمستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون وفتح بطاقة الترقية على النظام الإلكتروني(فارس).

كما طالب بالتأكد من وجود تقويم أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظف من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم، فيما سيكون إجراء المقابلات الشخصية المستحقي المراتب التالية: (۱۱-۱۲-۱۳) من قبل لجنة تشكل في الوزارة وعمل الإجراءات اللازمة لذلك، فيما سيتم فتح بطاقة الترقية للمستحقين حتى تاريخ المفاضلة الحالية في ١٦/٣/١٤٤٢ وفقا لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشدد التعميم على الاطلاع على المرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وإبلاغها لمنسوبيكم للاطلاع والعمل بموجبه.