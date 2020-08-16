“التعليم” تنفذ برنامج تدريبي للمعلمين والمعلمات على #منصة_مدرستي

تعتزم وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي تنفيذ خطة التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصة (مدرستي) للعام الدراسي ١٤٤٢ للمعلمين والمعلمات.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وجاء في التعميم: “حرصا من وزارة التعليم على إكساب مهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصة (مدرستي) وتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطالب، وذلك إيمانا منها بأهمية دور المعلم/ة في تعلم الطلاب من خلال تخطيط مواقف تعليمية وأساليب تعلم حديثة تجعل الطالب منتجا للمعرفة وقادرة على مواكبة المستجدات، تعتزم الوزارة ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي تنفيذ خطة التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصة (مدرستي) للعام الدراسي ١٤٤٢ والذي نتطلع أن يكون له انعكاس إيجابي على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم”.