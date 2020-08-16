أوروبا تشير بالسبابة في وجه أردوغان: عليك التوقف فورا عن التنقيب بالمتوسط

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، أنقرة إلى أن توقف “فورا” أنشطتها للتنقيب عن الغاز في المتوسط، بعد إعلان تركيا توسيع هذه العمليات.

وقال المسؤول الأوروبي في بيان نشره مكتبه إن “ما أعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن”.

وأضاف بوريل أنه على خلفية التوتر في شرق المتوسط “يساهم هذا الإعلان في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات”، كما لن يساهم في خفض حدة التوتر الذي “هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة كما أكد مجددا وزراء الخارجية الجمعة” خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية الأوروبيين.

ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي “السلطات التركية إلى وقف أنشطتها فورا وإطلاق حوار بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي”.

وأعلنت تركيا، الأحد، أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستكشاف حقول الغاز في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط في تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر.

وفي مذكرة نشرت الليلة الماضية، ذكرت البحرية التركية أن سفينة “يافوز” للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 أغسطس إلى 15 سبتمبر جنوب غرب الجزيرة.

وخلال اجتماع الجمعة دعا وزراء الخارجية الأوروبيون تركيا إلى “خفض حدة التوتر فورا وإعادة تحريك الحوار”.

وفي يوليو، كلف بوريل التحضير “لتدابير مناسبة لمواجهة التحديات التي تطرحها تركيا”.

وتعهد أن يعرض على الوزراء عدة خيارات خلال اجتماعهم في برلين نهاية أغسطس. والإجماع ضروري لفرض عقوبات.