تداول صور لإنزال عدد كبير من الجنود الفرنسيين في بيروت قبل الحكم بقضية اغتيال الحريري

تداول نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، صورا لعملية إنزال عدد كبير من الجنود الفرنسيين في العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما أظهرت صور أخرى متداولة فرقاطة فرنسية وصلت بيروت، وأنباء عن انتشار لجنود فرنسيين في ضواحي المدينة.

ورجحت تقارير وسياسيون ونشطاء لبنانيون أن تكون التحركات الأخيرة لها علاقة بالحكم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل في محكمة اغتيال رفيق الحريري، الذي يأتي بعد 415 جلسة محاكمة وإفادات 297 شاهدًا، تطلب الحكم عامين من البحث والتدقيق، كي يصل القضاة إلى نتيجة نهائية، والمتهمون الأربعة منتمون لحزب الله الإرهابي.

فيما لم يتم الحديث رسميا من أي جهة عن الفرقاطة والجنود الفرنسيين في بيروت، أو تعليق عن الأسباب.

غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته القصيرة إلى لبنان تحدث بلغة حازمة مع القيادة السياسة في البلاد. كما كشف عن إجراء “تحقيق دولي” لكشف ملابساته، قبل أيام من ظهور حملة توقيعات لبنانية شارك فيها آلاف تطالب بإعادة الحماية الفرنسية على البلاد مرة أخرى.