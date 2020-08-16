تعليم سراة عبيدة يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة.

وتمنى العلكمي لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، مقدماً شكره للزملاء والزميلات في إدارة شؤون المعلمين على جهودهم في إنجاز حركة النقل.

من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين والمعلمات أ.سعيد بن أحمد الوهابي، أن الحركة راعت تحقيق رغبات المعلمين والمعلمات حسب الاحتياج والمفاضلة علمًا بأن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام “نور”