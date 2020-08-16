مصر تدين هجمات الحوثيين المتكررة على المملكة

أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم الهجمات المتكررة التي نفذتها ميلشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة، وأخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية مساء اليوم.

وأكدت وزارة الخارجية تضامنها ووقوفها مع السعودية لمواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار في اليمن، حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.