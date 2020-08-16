بعد صدمة البايرن.. ميسي يطلب الرحيل من برشلونة

بعد النتيجة الثقيلة التي تلقاها برشلونة على يد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا 8-2، أكدت تقارير إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، يفكر بشكل جدي في مغادرة صفوف فريقه هذا الصيف، بدلاً من الانتظار حتى نهاية عقده في 2021، بحسب مصادر مقربة منه.

وقال الصحفي الموثوق مارسيلو بيشلر، الأحد، أن ميسي يدرس قرار مغادرته ويفكر في عرض الأمر على إدارة ناديه، لأنه لا يريد الاستمرار لموسم آخر.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسبانية عن مقربين من ميسي انزعاجه الشديد من سوء التخطيط داخل النادي، إضافة إلى انخفاض مستوى الفريق بشكل واضح خلال الموسم، مما يجعله غير مرتاحاً بالملعب وخارجه.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي لا يفضل استمرار بارتوميو على رأس إدارة النادي الكتالوني، لذلك فإن عدم إجراء انتخابات مبكرة يعني في الأغلب رحيل الأرجنتيني.