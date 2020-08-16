‫ إغلاق مركز تموينات “شهير” لرصد مخالفات صحية .

أغلقت وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫ بلدية المعابدة الفرعية‬⁩ مركز تموينات “شهير” لرصد عدة مخالفات صحية.

وكانت أبرز المخالفات تدني مستوى النظافة وسوء تداول للحوم وتخزين في الممرات ووجود مواد غذائية منتهيةالصلاحية ووجود مبسط لبيع الطعمية غير مؤهل لمزاولة النشاط .

‏وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشأة وفق الأنظمة المنصوص عليها.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية و المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادرالأطعمة المعروضة والمستخدمة، وضبط الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.