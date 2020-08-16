اعتمد مدير عام تعليم الرياض حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.
وللاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور إضافة لحركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية.
وللاستعلام عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.
ويمكن التظلم إلكترونياً من خلال حساب المعلم/ـة ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم السبت ٠٣-٠١-١٤٤٢هـ.
تعليم الرياض يعتمد حركة النقل الداخلي والتشكيلات المدرسية
hلوئام -عبدالله العازمي:
اعتمد مدير عام تعليم الرياض حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.