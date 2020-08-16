تعليم الرياض يعتمد حركة النقل الداخلي والتشكيلات المدرسية

اعتمد ‏مدير عام ⁧‫تعليم الرياض‬⁩ ⁧‫حركة النقل الداخلي‬⁩ للمعلمين والمعلمات ‏للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

‏وللاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام ⁧‫نور‬⁩ إضافة لحركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية.

‏وللاستعلام عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.

ويمكن التظلم إلكترونياً من خلال حساب المعلم/ـة ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم السبت ٠٣-٠١-١٤٤٢هـ.