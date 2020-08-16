تعليم الرياض يعتمد حركة النقل الداخلي والتشكيلات المدرسية

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hلوئام -عبدالله العازمي:

اعتمد ‏مدير عام ⁧‫تعليم الرياض‬⁩ ⁧‫حركة النقل الداخلي‬⁩ للمعلمين والمعلمات ‏للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.
‏وللاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام ⁧‫نور‬⁩ إضافة لحركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية.
‏وللاستعلام عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.
ويمكن التظلم إلكترونياً من خلال حساب المعلم/ـة ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم السبت ٠٣-٠١-١٤٤٢هـ.