إشبيلية يهزم مانشستر يونايتد 2-1 ويبلغ نهائي الدوري الأوروبي

تأهل إشبيلية الإسباني إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب “راين إينرجى” بمدينة كولن الألمانية، فى إطار منافسات الدور نصف النهائى من البطولة.

تقدم مانشستر يونايتد سريعًا بعد مرور 9 دقائق فقط عبر البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء، حيث سددها ببراعة شديدة كالمعتاد داخل الشباك.

التقدم لم يدم طويلًا حيث تعادل سوسو لإشبيلية في الدقيقة 26 من خلال هجمة مرتدة سريعة، بأخطاء دفاعية قاتلة من لاعبو الريد ديفيلز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني ظل التعادل قائمًا حتى الدقيقة 76 ليسجل اللاعب لوك دي يونج هدف التقدم والفوز لإشبيلية من خطأ دفاعي أيضا للاعبو الشياطين الحمر لتنتهي المباراة 2-1.

بهذا الفوز يتأهل إشبيلية إلى المباراة النهائية التي تقام الجمعة المقبل، وينتظر الفائز من مباراة الغد التي تجمع إنتر ميلان الإيطالي ضد شاختار دونيتسك الأوكراني.

كان الشياطين الحمر قد تأهل لنصف نهائي الدورى الأوروبى بصعوبة كبيرة، بعد تخطيه فريق كوبنهاجن الدنماركى، بهدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “راين إينرجى”، فى مدينة كولن فى الدور ربع النهائي للمسابقة.

في المقابل حجز الفريق الأندلسى مقعده بين الأربعة الكبار فى مسابقة الدوري الأوروبي عقب الفوز القاتل الذى حققه في اللحظات الأخيرة على نظيره وولفرهامبتون الإنجليزى، بهدف دون مقابل، فى المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “إم إس فى أرينا” بمدينة دويسبورج.