رغم متاجرتهم بالقضية.. تركيا تعتقل مصورا فلسطينيا مشهورا بحجة الأمن القومي

احتجزت السلطات التركية المصور الفلسطيني صقر خضر، في مطار اسطنبول بحجة أنه خطر على الأمن القومي دون تحقيقات.

وكتب خضر عبر حسابه على تويتر “أنا محتجز حاليًا في مطار إسطنبول. لا يمكنهم السماح لي بالدخول، قالوا إنني خطر على الأمن العام بناءً على قوانين الإرهاب وما إلى ذلك. بعد ظهر الغد على الأغلب، سيتم ترحيلي”.

وجاء احتجاز المصور الفلسطيني صقر خضر في وقت لا يترك النظام التركي فيه مناسبة إلا ويتاجر بالقضية الفلسطينية بالكلمات الرنانة فى محاولة خداع دأب عليها.

تركيا التى تجمعها علاقات اقتصادية وعسكرية وسياحية هى الأقوى مع الاحتلال الإسرائيلى، يواصل نظامها اللعب على مشاعر المسلمين حول العالم من خلال أقوال باتت مكشوفة للرأى العام، وخاصة أنها لا تقترن بأفعال على الأرض.