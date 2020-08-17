“دايملر” تقر بالتلاعب في اختبارات 250 ألف سيارة: 2.2 مليار دولار لتسوية القضية

قررت شركة Daimler دفع حوالي 2.2 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن تلاعب في اختبارات انبعاثات الديزل، لنحو 250 ألف سيارة.

وقالت الشركة الألمانية في بيان إنها تتوقع أن يبلغ إجمالي تكاليف التسويات مع السلطات الأميركية 1.27 مليار يورو ( 1.5 مليار دولار)، وسيكلف التسوية مع المالكين حوالي 700 مليون دولار، ونفقات إضافية حولي 3 ملايين يورو لتلبية متطلبات التسويات”.

وتتضمن الجهات التنظيمية المشاركة في التسويات وكالة حماية البيئة ووزارة العدل ومجلس موارد الهواء في كاليفورنيا ومكتب المدعي العام في هذه الولاية.

وأكد متحدث باسم مجلس موارد الهواء في ولاية “كاليفورنيا” أن التسوية ستصل إلى 1.5 مليار دولار وستؤثر على 250 ألف سيارة.

وقالت الشركة المصنعة للسيارات إنها تتوقع تأثيرًا على التدفق النقدي الحر خلال السنوات الثلاث المقبلة نتيجة لذلك، على أن يكون التأثير الرئيسي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.