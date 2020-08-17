وزير تركي سابق يحذر من “خريف اقتصادي أسود”: الحكومة تكذب.. والشركات ستفلس

حذّر وزير تركي سابق من أن الأزمة الاقتصادية في بلاده باتت مزمنة، مضيفا” أشهر الخريف المقبلة ستكون قاسية من الناحية الاقتصادية على البلاد”

وقال أوفوك سويلمز، وزير الاقتصاد التركي الأسبق في تصريحات نقلتها صحيفة “سوزجو” المعارضة” سنواجه الحقائق المؤلمة خلال أشهر الخريف القادمة عندما تقفز معدلات البطالة الفعلية إلى 25% .

وأضاف: “معدلات البطالة المعلنة من قبل الجهات الرسمية غير صادقة”.

وتابع: “خلال أشهر الخريف سينكشف الوضع الحقيقي بالبلاد عندما يصبح من الصعب على الشركات، مواصلة مسيرتها”.

وحذر الوزير السابق قائلا: “يجب عدم تحميل قطاع البنوك أعباء أكثر ،السلطات ستضطر لرفع الفائدة ،في إشارة إلى إصرار الحكومة على أن تمنح البنوك فوائد منخفضة على القروض.

وأكد سويلمز أن الحل الوحيد أمام تركيا للنجاة من الوضع الحالي هو عقد انتخابات مبكرة ستسفر عن تغيير حكومي.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية بلغت معدلات البطالة في تركيا 12.8، وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 11.7% في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما كانت 11.3% في مايو/ أيار السابق عليه.

وأغلقت الليرة التركية تعاملات الجمعة عند أدنى مستوى للعملة المحلية تاريخيا لتبلغ 7.37 مقابل الدولار،في وقت تظهر فيه المؤشرات الاقتصادية تدهورا مستمرا.