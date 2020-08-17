كورونا حول العالم: 775 ألف وفاة و21.7 مليون إصابة

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، اقتراب إجمالي الإصابات في أنحاء العالم من 21.7 مليون صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الـ 0600 بتوقيت غرينتش، تجاوز الإصابات21.672 مليون، في حين بلغ عدد الوفيات 775 ألف.

وأظهرت البيانات أيضاً تعافي 13.7 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وبيرو، والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.