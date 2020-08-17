عاجل… أسعار النفط ترتفع وبرنت يتخطى حاجز الـ 45 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الاثنين 17 أغسطس عقب أنباء بأن الصين تعتزم جلب كميات كبيرة من الخام الأمريكي في أغسطس وسبتمبر مما أبطل أثر بواعث القلق حيال تباطؤ في تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وزيادة في الإمدادات.

وبحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 32 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 45.12 دولار للبرميل، في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.8% مسجلا 42.36 دولار للبرميل.

وبدأت شركات نفط مملوكة للحكومة الصينية حجز ناقلات لجلب ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأمريكي في أغسطس وسبتمبر حسبما أوردته رويترز يوم الجمعة الماضي لتزيد بكين مشتريات الطاقة والمنتجات الزراعية قبيل مراجعة لاتفاق التجارة المبرم مع واشنطن.

وتدعمت أسعار النفط بواردات خام غير مسبوقة لأكبر مشتر في العالم وتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 عالميا، لكن موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في عدة دول من المتوقع أن تكبح الاستهلاك مجددا.