لا استثناء لأي جهة.. أمانة الرياض: منع أعمال الحفر في الشوارع لـ5 سنوات

أعلنت أمانة الرياض أن تنظيمات جديدة ستصدر في شهر سبتمبر، تضع اشتراطات جديدة لحفريات الطرق داخل المدينة، بهدف تحسين جودة الطرقات وتنظيم أعمال الإنشاءات والحفر في العاصمة.

وقال أمين الرياض فيصل بن عياف أن التنظيم الجديد يمنع أي جهة خاصة أو حكومية من الحفر في أي شارع لمدة ٥ سنوات بعد الانتهاء من أعمال السفلتة، إلا للحالات الضرورية.

وأوضح أن ذلك يأتي توحيدًا للجهود ومنعًا للهدر المالي وتعزيزًا للعمل التكاملي بين الجهات، متمنياً أن يكون للتنظيمات الصادرة دور إيجابي في تحسين البيئة العمرانية في الرياض.