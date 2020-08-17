5 ملايين دينار واتهامات بغسيل أموال.. الكويت: مداهمة صالون الفانشيستا عهود العنزي

في تطوّرات قضية غسيل الأموال التي يتم التحقيق فيها في الكويت، وضمت أسماء عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، داهمت نيابة الأموال العامة وأمن الدولة صالون الفاشينستا عهود العنزي وشقيقتها، وقامت بتفتيش مقر عملهما.

وكان اسم عهود العنزي أدرج منذ أكثر من أسبوعين ضمن أسماء المشاهير الذين صدرت في حقهم بلاغات بالتحفّظ على حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم.

وكانت التحريات الأمنية عن العنزي دلّت على تضخّم حسابها المصرفي بمبلغ خمسة ملايين دينار، دون مبرر لهذا التضخم، وسبق أن صرحت أن أموالها مصدرها الإعلانات وأعمال أخرى.

من جهة أخرى، وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، تلقّت النيابة العامة 15 بلاغاً جديداً بجرائم غسيل الأموال، وتتضمّن البلاغات الجديدة أسماء ستة مشاهير جدد، أبرزهم عبدالله الجاسر الشهير بعبودكا وسندس القطان.